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13 населенных пунктов на севере Харьковщины обесточены из-за атаки дронов

Происшествия 15:52   10.07.2024
Елена Нагорная
13 населенных пунктов на севере Харьковщины обесточены из-за атаки дронов Фото: Заря-news/Telegram

Вражеские беспилотники днем 10 июля нанесли удар по электроподстанции в селе Одноробовка Золочевской громады.

Вследствие этого значительно повреждено энергооборудование, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря-news».

По его данным, без электричества остались 2390 абонентов в 13 населенных пунктах. Пострадавших нет.

«Опять часть сел на неопределенное время осталась без света и связи. Просим родных и близких не волноваться, со всеми все хорошо. Если нужно, держите связь через старосту в режиме любого мессенджера. Телефон: 0978545283», — информирует староста Одноробовки Оксана Пунина.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 15:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские беспилотники днем 10 июля нанесли удар по электроподстанции в селе Одноробовка Золочевской громады.".