13 населенных пунктов на севере Харьковщины обесточены из-за атаки дронов

Вражеские беспилотники днем 10 июля нанесли удар по электроподстанции в селе Одноробовка Золочевской громады.

Вследствие этого значительно повреждено энергооборудование, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря-news».

По его данным, без электричества остались 2390 абонентов в 13 населенных пунктах. Пострадавших нет.

«Опять часть сел на неопределенное время осталась без света и связи. Просим родных и близких не волноваться, со всеми все хорошо. Если нужно, держите связь через старосту в режиме любого мессенджера. Телефон: 0978545283», — информирует староста Одноробовки Оксана Пунина.