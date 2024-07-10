13 населених пунктів на півночі Харківщини знеструмлені через атаку дронів
Фото: Зоря-news/телеграм
Ворожі безпілотники вдень 10 липня завдали удару по електропідстанції в селі Одноробівка Золочівської громади.
Внаслідок цього значно пошкоджене енергообладнання, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає “Зоря-news”.
За його даними, без електрики залишилися 2390 абонентів у 13 населених пунктах. Постраждалих немає.
“Знову частина сіл на невизначений час залишилася без світла і зв’язку. Просимо рідних та близьких не хвилюватися, з усіма все добре. Якщо потрібно, тримайте зв’язок через старосту в режимі будь-якого месенджера. Телефон: 0978545283”, – інформує староста Одноробівки Оксана Пуніна.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дрони, електроенергія, золочів, коваленко, одноробовка, подстанция, світло, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 15:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі безпілотники вдень 10 липня завдали удару по електропідстанції в селі Одноробівка Золочівської громади.".