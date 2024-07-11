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ВС РФ пытаются провести перегруппировку в Глубоком — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 10:58   11.07.2024
Оксана Горун
ВС РФ пытаются провести перегруппировку в Глубоком — ОТГВ «Харьков» Фото: ОТГВ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на Харьковском направлении фронта за минувшие сутки и утро 11 июля.

«В общей сложности, за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. С начала текущих суток подразделения Сил обороны отразили три вражеских атаки. Враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в районе нп Глубокое, а также осуществляет подготовку подразделений 138 омсбр 6-й ОВА к атакам в Волчанске. Наши войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, потери ВС РФ ранеными и убитыми на Харьковском направлении — 151 человек. Также ВСУ уничтожили две вражеский ББМ, девять артсистем, четыре единицы спецтехники, 11 автомобилей и 33 БПЛА.

«Уничтожено 70 укрытий, одна стартовая площадка запуска БПЛА и три пункта хранения боеприпасов», — проинформировали в ОТГВ «Харьков».

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Россияне за сутки нанесли по позициям ВСУ удары 29 КАБами — в районах Липцев, Волчанска, Глубокого и Малых Проходов. Также зафиксировали удары 44 дронов-камикадзе и 390 обстрелов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на Харьковском направлении фронта за минувшие сутки и утро 11 июля".