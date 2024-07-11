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ЗС РФ намагаються провести перегрупування в Глибокому – ОТУВ “Харків”

Події 10:58   11.07.2024
Оксана Горун
ЗС РФ намагаються провести перегрупування в Глибокому – ОТУВ “Харків” Фото: ОТУВ “Харків”

В ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на Харківському напрямку фронту минулої доби та станом на ранок 11 липня.

Загалом, минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили три ворожих атаки. Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в районі нп Глибоке, а також здійснює підготовку підрозділів 138 омсбр 6 ЗВА до атак у Вовчанську“, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

За даними захисників, втрати ЗС РФ пораненими та вбитими на Харківському напрямку – 151 особа. Також ЗСУ знищили дві ворожі ББМ, дев’ять артсистем, чотири одиниці спецтехніки, 11 автомобілів та 33 БПЛА.

“Знищено 70 укриттів, 1 стартовий майданчик запуску БПЛА та 3 пункти зберігання боєприпасів”, – поінформували в ОТУВ “Харків”.

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Росіяни за добу завдали по позиціях ЗСУ ударів 29 КАБами – у районах Липців, Вовчанська, Глибокого та Малих Проходів. Також зафіксували удари 44 дронів-камікадзе та 390 обстрілів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на Харківському напрямку фронту минулої доби та станом на ранок 11 липня".