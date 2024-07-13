ВС РФ готовят подразделения к атакам в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
В ОТГВ «Харьков» сообщили о том, как прошли сутки на фронте в Харьковской области и начались новые.
«Произошли 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. С начала текущих суток подразделения Сил обороны отразили пять вражеских атак. Враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и Волчанска, а также осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 омсбр 6-й ОВА к атакам в Волчанске», — сообщила пресс-служба ОТГВ «Харьков».
По данным защитников, потери врага (убитыми и ранеными) на Харьковском направлении составили 112 человек. Также ВСУ уничтожили два танка, одну ББМ, девять артсистем, семь автомобилей, одно средство ПВО, три единицы спецтехники и 40 БПЛА.
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«Уничтожены 77 укрытий личного состава врага и 3 стартовых позиции БПЛА», — дополнили в оперативно-тактической группировке войск «Харьков».
Россияне нанесли по позициям ВСУ удары 43 КАБами — в районах Липцев, Волчанска, Малых Проходов, Старицы, Купянска и Глубокого. Также враг применил 28 дронов-камикадзе и совершил 487 обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» сообщили о том, как прошли сутки на фронте в Харьковской области и начались новые".