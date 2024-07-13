ЗС РФ готують підрозділи до атак у Вовчанську – ОТУВ “Харків”
В ОТУВ “Харків” повідомили про те, як минула доба на фронті в Харківській області та розпочалася нова.
“Відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак. Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 омсбр 6А до атак у Вовчанську“, – повідомила пресслужба ОТУВ “Харків”.
За даними захисників, втрати ворога (убитими та пораненими) на Харківському напрямку склали 112 осіб. Також ЗСУ знищили два танки, одну ББМ, дев’ять артсистем, сім автомобілів, один засіб ППО, три одиниці спецтехніки та 40 БПЛА.
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“Знищено 77 укриттів особового складу ворога та 3 стартові позиції БПЛА”, – доповнили в оперативно-тактичному угрупуванні військ “Харків”.
Росіяни завдали по позиціях ЗСУ ударів 43 КАБами – в районах Липців, Вовчанська, Малих Проходів, Стариці, Куп’янська та Глибокого. Також ворог застосував 28 дронів-камікадзе та здійснив 487 обстрілів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” повідомили про те, як минула доба на фронті в Харківській області та розпочалася нова".