Новые Patriot и SAMP/T не защитят Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов — BILD
На днях страны НАТО пообещали поставить Украине три новых Patriot, а также франко-итальянские ЗРК FSAF SAMP/T. По мнению экспертов, их могут отравить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины (зелёным на карте), сообщает BILD.
Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному — Львов и Одессу (жёлтым на карте).
При этом новые комплексы Patriot не смогут использовать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, то есть слишком близко к линии фронта (красным на карте). Там развита российская разведка дронами, велика вероятность обнаружения и уничтожения западных комплексов ПВО российским оружием.
Решить эту проблему могут лишь F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет. Австрийский политолог Густав Карл Грессель отметил, что Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом, у них разное ПО. Поэтому в случае выхода из строя одной из систем другая не сможет её заменить или защитить. В отличие от пары Patriot и немецкой Iris-T, которые взаимодополняют друг друга.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: F-16, SAMP/T, защита, система Patriot, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 16:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях страны НАТО пообещали поставить Украине три новых Patriot, а также франко-итальянские ЗРК FSAF SAMP/T. По мнению экспертов, их могут отравить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины (зелёным на карте), сообщает BILD.".