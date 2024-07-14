Нові Patriot та SAMP/T не захистять Харків, Суми, Миколаїв та Чернігів — BILD
Днями країни НАТО пообіцяли поставити Україні три нові Patriot, а також франко-італійські ЗРК FSAF SAMP/T. На думку експертів, їх можуть відправити на захист Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та майбутньої бази F-16 на заході України (зеленим на карті), повідомляє BILD.
Наразі два комплекси ППО Patriot захищають небо над Києвом, по одному — Львів та Одесу (жовтим на карті).
При цьому нові комплекси Patriot не зможуть використовувати у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях, тобто надто близько до лінії фронту (червоним на карті). Там розвинена російська розвідка дронами, велика ймовірність виявлення та знищення західних комплексів ППО російською зброєю.
Розв’язувати цю проблему можуть лише F-16 або удари вглиб території РФ, яких поки що немає. Австрійський політолог Густав Карл Грессель зазначив, що Patriot та SAMP/T не поєднуються один з одним, у них різне ПЗ. Тому у разі виходу з ладу однієї із систем інша не зможе її замінити чи захистити. На відміну від пари Patriot і німецької Iris-T, які взаємодоповнюють один одного.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: F-16, SAMP/T, защита, система Patriot, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 16:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями країни НАТО пообіцяли поставити Україні три нові Patriot, а також франко-італійські ЗРК FSAF SAMP/T. На думку експертів, їх можуть відправити на захист Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та майбутньої бази F-16 на заході України (зеленим на карті), повідомляє BILD.".