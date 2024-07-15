Аварийные отключения света на Харьковщине отменены — Укрэнерго

Аварийные отключения электричества на Харьковщине отменены. Регион вернулся к графику почасовых отключений, сообщили в Укрэнерго.

«Завтра, 16 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение суток. С 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди», — информируют в Укрэнерго.

Ранее в Харьковоблэнерго сообщили, что 15 июля частично обесточены потребители в Харькове, Лозовском и Купянском районах.

