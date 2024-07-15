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Аварийные отключения света на Харьковщине отменены — Укрэнерго

Общество 18:14   15.07.2024
Елена Нагорная
Аварийные отключения света на Харьковщине отменены — Укрэнерго

Аварийные отключения электричества на Харьковщине отменены. Регион вернулся к графику почасовых отключений, сообщили в Укрэнерго.

«Завтра, 16 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение суток. С 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди», — информируют в Укрэнерго.

Ранее в Харьковоблэнерго сообщили, что 15 июля частично обесточены потребители в Харькове, Лозовском и Купянском районах.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 18:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийные отключения электричества на Харьковщине отменены. Регион вернулся к графику почасовых отключений, сообщили в Укрэнерго.".