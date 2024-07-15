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Аварійні вимкнення світла на Харківщині скасовані – Укренерго

Суспільство 18:14   15.07.2024
Олена Нагорна
Аварійні вимкнення світла на Харківщині скасовані – Укренерго

Аварійні вимкнення електрики на Харківщині скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень, повідомили в Укренерго.

“Завтра, 16 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги”, — інформують в Укренерго.

Раніше в Харківобленерго повідомили, що 15 липня частково знеструмлені споживачі у Харкові, Лозівському та Куп’янському районах.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 18:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварійні вимкнення електрики на Харківщині скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень, повідомили в Укренерго".