Аварійні вимкнення світла на Харківщині скасовані – Укренерго
Аварійні вимкнення електрики на Харківщині скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень, повідомили в Укренерго.
“Завтра, 16 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги”, — інформують в Укренерго.
Раніше в Харківобленерго повідомили, що 15 липня частково знеструмлені споживачі у Харкові, Лозівському та Куп’янському районах.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електроенергія, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 18:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварійні вимкнення електрики на Харківщині скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень, повідомили в Укренерго".