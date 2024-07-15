Франция предоставит средства на модернизацию укрытий школ Харькова

Министерство Европы и иностранных дел Франции выделит 2 млн евро на финансирование школ и оборудования укрытий в учебных заведениях Харькова и Харьковской области.

Об этом в рамках рабочего визита в Харьков сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Гаэль Весьер.

Средства будут направлены на ремонты в школах, модернизацию укрытий, закупку инновационного оборудования для учащихся.

Игорь Терехов отметил, что из-за обстоятельств военного времени в Харькове вынужденно была построена первая в Украине подземная школа за средства городского бюджета. Реализация этого проекта сейчас идет и в других районах города.

«Субвенции по госбюджету в этой сфере направлены только на помощь Харьковской области, в то время как в городе находится около 65 тыс. школьников. В этом году еще 7 тыс. первоклассников пойдут в школу. Это и харьковчане, и дети, которые с семьями были вынуждены переехать к нам из других регионов. Все они нуждаются в обучении офлайн», — подчеркнул мэр.