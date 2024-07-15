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Франція надасть кошти на модернізацію укриттів шкіл Харкова

Суспільство 16:34   15.07.2024
Оксана Якушко
Франція надасть кошти на модернізацію укриттів шкіл Харкова

Міністерство Європи та закордонних справ Франції виділить 2 млн євро на фінансування шкіл та обладнання укриттів у навчальних закладах Харкова та Харківської області.

Про це в рамках робочого візиту до Харкова повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Кошти спрямують на ремонти в школах, модернізацію укриттів, закупівлю інноваційного обладнання для учнів.

Ігор Терехов зазначив, що через обставини воєнного часу в Харкові вимушено побудували першу в Україні підземну школу за кошти міського бюджету. Реалізація цього проєкту зараз триває і в інших районах міста.

«Субвенції з держбюджету в цій сфері спрямовані лише на допомогу Харківської області, в той час, як у місті перебуває близько 65 тис. школярів. Цього року ще 7 тис. першокласників підуть до школи. Це і харків’яни, і діти, які з родинами були вимушені переїхати до нас з інших регіонів. Всі вони потребують навчання офлайн», – наголосив мер.

Читайте також: Укладено договір на другу підземну школу в Харкові: деталі, коли побудують

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 16:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство Європи та закордонних справ Франції виділить 2 млн євро на фінансування шкіл та обладнання укриттів у навчальних закладах Харкова та Харківської області.".