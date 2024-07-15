На Харьковщине полицейские дронами ищут заросли конопли
Оригинальный метод поиска нарко-фермеров применяют полицейские в Лозовской громаде на Харьковщине.
«С помощью приобретенного громадой дрона «DJI MAVIC 3″, полицейский офицер Лозовской громады обнаружил на территории одного из частных домовладений насаждения, внешне похожие на коноплю. Во время проведения санкционированного обыска территории данного домовладения правоохранителями изъято 133 куста предварительно, каннабиса», — сообщили на странице «Полицейские офицеры громад Харьковской области» в facebook.
Также офицеры громад проинформировали о еще одной нарко-находке — в Безлюдовке. Правда в этом случае обошлось без дрона. полицейские провели обыск одного из частных дворов.
«Во время осмотра территории домохозяйства правоохранители обнаружили 106 кустов, предварительно растений конопли. Владелец объяснил, что выращивал растения для собственных нужд без цели сбыта. Все обнаруженное изъято для дальнейшего проведения экспертизы», — отметили на странице «Полицейских офицеров громад».
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В обоих случаях возбудили уголовные производства за выращивание конопли, а также незаконное производство наркотических средств без цели сбыта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: громады, дрон, конопля, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оригинальный метод поиска нарко-фермеров применяют полицейские в Лозовской громаде на Харьковщине".