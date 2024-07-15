Live
  • Пн 15.07.2024
  • Харків  +33°С
  • USD 41.04
  • EUR 44.69

На Харківщині поліціянти дронами шукають зарості коноплі

Суспільство 09:27   15.07.2024
Оксана Горун
На Харківщині поліціянти дронами шукають зарості коноплі

Оригінальний метод пошуку наркофермерів застосовують поліціянти в Лозівській громаді на Харківщині.

“За допомогою придбаного громадою дрона “DJI MAVIC 3″, поліцейський офіцер Лозівської громади виявив на території одного з приватних домоволодінь насадження, зовні схожі на коноплі. Під час проведення санкціонованого обшуку території даного домоволодіння правоохоронцями вилучено 133 кущі попередньо канабісу”,повідомили на сторінці “Поліцейські офіцери громад Харківської області” у фейсбуці.

Також офіцери громад поінформували про ще одну наркознахідку – в Безлюдівці. Правда в цьому випадку обійшлося без дрона. поліціянти провели обшук одного з приватних дворів.

“Під час огляду території домогосподарства правоохоронці виявили 106 кущів, попередньо, рослин конопель. Власник пояснив, що вирощував рослини для власних потреб без мети збуту. Все виявлене вилучено для подальшого проведення експертизи”, – зазначили на сторінці “Поліцейських офіцерів громад”.

Читайте також: Двоє мешканців Харківщини продавали “зілля” у прифронтових районах: вирок

В обох випадках порушили кримінальні провадження за вирощування конопель, а також незаконне виробництво наркотичних засобів без мети збуту.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харківський газовик загинув під Бахмутом, рятуючи побратима
Харківський газовик загинув під Бахмутом, рятуючи побратима
15.07.2024, 10:26
Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня
Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня
15.07.2024, 09:51
Головні новини Харкова 15 липня: дитина потонула, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 15 липня: дитина потонула, наслідки обстрілів
15.07.2024, 08:50
На Харківщині поліціянти дронами шукають зарості коноплі
На Харківщині поліціянти дронами шукають зарості коноплі
15.07.2024, 09:27
Розбомблені будинки у Харкові знесуть, щоб замість побудувати нові – Терехов
Розбомблені будинки у Харкові знесуть, щоб замість побудувати нові – Терехов
14.07.2024, 19:16
По 10 населених пунктах Харківщини вдарила російська авіація – Генштаб
По 10 населених пунктах Харківщини вдарила російська авіація – Генштаб
15.07.2024, 08:44

Новини за темою:

18:35
Названі громади Харківщини, з яких примусово евакуйовуватимуть сім’ї з дітьми
16:55
Нова евакуація на Харківщині: питання розглянуть вже цього тижня – ХОВА
11:03
Гроші на утримання чиновників: скільки витрачають у Харкові та громадах
09:33
Гроші на ЗСУ: лише 17 громад Харківщини з 56 прийняли програми
16:03
З двох громад Куп’янщини за два дні виїхали 8 дорослих і 1 дитина – Синєгубов

Ви читали новину: «На Харківщині поліціянти дронами шукають зарості коноплі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 09:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оригінальний метод пошуку наркофермерів застосовують поліціянти в Лозівській громаді на Харківщині".