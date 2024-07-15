На Харківщині поліціянти дронами шукають зарості коноплі
Оригінальний метод пошуку наркофермерів застосовують поліціянти в Лозівській громаді на Харківщині.
“За допомогою придбаного громадою дрона “DJI MAVIC 3″, поліцейський офіцер Лозівської громади виявив на території одного з приватних домоволодінь насадження, зовні схожі на коноплі. Під час проведення санкціонованого обшуку території даного домоволодіння правоохоронцями вилучено 133 кущі попередньо канабісу”, – повідомили на сторінці “Поліцейські офіцери громад Харківської області” у фейсбуці.
Також офіцери громад поінформували про ще одну наркознахідку – в Безлюдівці. Правда в цьому випадку обійшлося без дрона. поліціянти провели обшук одного з приватних дворів.
“Під час огляду території домогосподарства правоохоронці виявили 106 кущів, попередньо, рослин конопель. Власник пояснив, що вирощував рослини для власних потреб без мети збуту. Все виявлене вилучено для подальшого проведення експертизи”, – зазначили на сторінці “Поліцейських офіцерів громад”.
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В обох випадках порушили кримінальні провадження за вирощування конопель, а також незаконне виробництво наркотичних засобів без мети збуту.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громады, дрон, конопля, новини Харкова, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 09:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оригінальний метод пошуку наркофермерів застосовують поліціянти в Лозівській громаді на Харківщині".