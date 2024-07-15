По 10 населенным пунктам Харьковщины ударила российская авиация — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 15 июля сообщил о массированных авиаударах по Харьковской области, а также боях на Харьковском и Купянском направлениях.
«Авиационные удары противника, в частности, получили районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Липцы, Ветеринарное, Борщевая, Глубокое, Песчаное, Ковшаровка, Петропавловка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
На фронте на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений — у Волчанска и Глубокого. Бои шли при поддержке авиации. На Купянском направлении зафиксировали за сутки три боя.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в ГШ.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 114 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.
Читайте также: Синегубов и Тимошко — о последствиях обстрелов на Харьковщине: трое раненых
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По 10 населенным пунктам Харьковщины ударила российская авиация — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 15 июля сообщил о массированных авиаударах по Харьковской области, а также боях на Харьковском и Купянском направлениях".