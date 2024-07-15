По 10 населенным пунктам Харьковщины ударила российская авиация — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 15 июля сообщил о массированных авиаударах по Харьковской области, а также боях на Харьковском и Купянском направлениях.

«Авиационные удары противника, в частности, получили районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Липцы, Ветеринарное, Борщевая, Глубокое, Песчаное, Ковшаровка, Петропавловка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

На фронте на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений — у Волчанска и Глубокого. Бои шли при поддержке авиации. На Купянском направлении зафиксировали за сутки три боя.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в ГШ.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 114 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.