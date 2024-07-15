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По 10 населенным пунктам Харьковщины ударила российская авиация — Генштаб

Происшествия 08:44   15.07.2024
Оксана Горун
По 10 населенным пунктам Харьковщины ударила российская авиация — Генштаб Фото: wikipedia.org

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 15 июля сообщил о массированных авиаударах по Харьковской области, а также боях на Харьковском и Купянском направлениях.

«Авиационные удары противника, в частности, получили районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Липцы, Ветеринарное, Борщевая, Глубокое, Песчаное, Ковшаровка, Петропавловка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

На фронте на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений — у Волчанска и Глубокого. Бои шли при поддержке авиации. На Купянском направлении зафиксировали за сутки три боя.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в ГШ.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 114 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 15 июля сообщил о массированных авиаударах по Харьковской области, а также боях на Харьковском и Купянском направлениях".