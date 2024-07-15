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По 10 населених пунктах Харківщини вдарила російська авіація – Генштаб

Події 08:44   15.07.2024
Оксана Горун
По 10 населених пунктах Харківщини вдарила російська авіація – Генштаб Фото: wikipedia.org

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 15 липня повідомив про масовані авіаудари по Харківській області, а також бої на Харківському та Куп’янському напрямках.

“Авіаційних ударів противника, зокрема, зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Піщане, Ківшарівка, Петропавлівка Харківської області”, – поінформували в Генштабі.

На фронті на Харківському напрямку сталося 10 бойових зіткнень – в районі Вовчанська та Глибокого. Бої йшли за підтримки авіації. На Куп’янському напрямку зафіксували за добу три бої.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки Луганської області”, – зазначили в ГШ.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 114 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 08:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 15 липня повідомив про масовані авіаудари по Харківській області, а також бої на Харківському та Куп’янському напрямках".