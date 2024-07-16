Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков

Об этом руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал в интервью «Думке».

По его словам, в последнее время чаще всего по Харькову прилетает ФАБ-500 с УМПК, не являющийся точным снарядом, ведь отклонение от цели может составлять около 200-300 метров. Фильчаков не исключает, что в Харьков начнут долетать ФАБ-1000 или ФАБ-1500.

«Есть такая возможность. Я могу сказать, что они уже тестируют по Харьковскому региону ФАБ-1500 с УМПК. Впервые такой случай был зарегистрирован 5 мая 2024 года в городе Купянск. Нами этот факт задокументирован. Установлено, что расстояние между местом пуска этой управляемой авиационной бомбы до места попадания составляет 40 км. ФАБ-1500 попал в район жилой застройки Купянска. Там один человек погиб, один – ранен. Разрушены многие жилые многоэтажные дома. Конечно, Купянск не такой город как Харьков. Купянск – это прифронтовой город, там в 5-6 км уже находятся подразделения Российской Федерации. Они тестируют, они пробуют. Мы ожидаем, что, к сожалению, они будут пытаться запустить ФАБ-1500 с УМПК. Однако, по нашим прогнозам, в город она вряд ли сейчас долетит, но в пригород, в окрестностях города, может быть», — сказал руководитель облпрокуратуры.

Он пояснил: Харьков расположен в 28 километрах от госграницы, авиация РФ совершает пуски с расстояния 20-40 километров от границы, чтобы не быть уничтоженной украинским ПВО. ФАБ-1500, ударившей по Купянску, был запущен с расстояния 40 километров. То есть при подлете российской авиации на максимально возможный из безопасных для нее рубежей (20 км до границы) запущенный ею ФАБ-1500, по проверенным на данный момент сведениям, до Харькова не долетает расстояние примерно в 8 км.