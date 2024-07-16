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Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков

Происшествия 08:50   16.07.2024
Елена Нагорная
Оксана Горун
Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков Скриншот

Об этом руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал в интервью «Думке».

По его словам, в последнее время чаще всего по Харькову прилетает ФАБ-500 с УМПК, не являющийся точным снарядом, ведь отклонение от цели может составлять около 200-300 метров. Фильчаков не исключает, что в Харьков начнут долетать ФАБ-1000 или ФАБ-1500.

«Есть такая возможность. Я могу сказать, что они уже тестируют по Харьковскому региону ФАБ-1500 с УМПК. Впервые такой случай был зарегистрирован 5 мая 2024 года в городе Купянск. Нами этот факт задокументирован. Установлено, что расстояние между местом пуска этой управляемой авиационной бомбы до места попадания составляет 40 км. ФАБ-1500 попал в район жилой застройки Купянска. Там один человек погиб, один – ранен. Разрушены многие жилые многоэтажные дома. Конечно, Купянск не такой город как Харьков. Купянск – это прифронтовой город, там в 5-6 км уже находятся подразделения Российской Федерации. Они тестируют, они пробуют. Мы ожидаем, что, к сожалению, они будут пытаться запустить ФАБ-1500 с УМПК. Однако, по нашим прогнозам, в город она вряд ли сейчас долетит, но в пригород, в окрестностях города, может быть», — сказал руководитель облпрокуратуры.

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Он пояснил: Харьков расположен в 28 километрах от госграницы, авиация РФ совершает пуски с расстояния 20-40 километров от границы, чтобы не быть уничтоженной украинским ПВО. ФАБ-1500, ударившей по Купянску, был запущен с расстояния 40 километров. То есть при подлете российской авиации на максимально возможный из безопасных для нее рубежей (20 км до границы) запущенный ею ФАБ-1500, по проверенным на данный момент сведениям, до Харькова не долетает расстояние примерно в 8 км.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 08:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал в интервью «Думке»".