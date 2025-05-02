Мужчина погиб в результате авиаудара россиян по Купянску

2 мая с 16:20 до 16:40 россияне нанесли серию авиаударов по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Из-под завалов одного из домов извлекли тело погибшего. Предварительно под завалами находится еще один человек.

Поисково-спасательные работы проводятся с учетом ситуации безопасности в Купянске.

В Купянске повреждены домовладения и хозяйственные постройки.

Правоохранители изъяли обломки авиабомбы с места, где погиб человек. Предварительно, россияне применили ФАБ-1500 из УМПК.