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Мужчина погиб в результате авиаудара россиян по Купянску

Происшествия 21:05   02.05.2025
Оксана Якушко
Мужчина погиб в результате авиаудара россиян по Купянску

2 мая с 16:20 до 16:40 россияне нанесли серию авиаударов по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Из-под завалов одного из домов извлекли тело погибшего. Предварительно под завалами находится еще один человек.

Поисково-спасательные работы проводятся с учетом ситуации безопасности в Купянске.

В Купянске повреждены домовладения и хозяйственные постройки.

Правоохранители изъяли обломки авиабомбы с места, где погиб человек. Предварительно, россияне применили ФАБ-1500 из УМПК.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 21:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 мая с 16:20 до 16:40 россияне нанесли серию авиаударов по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.".