Мужчина погиб в результате авиаудара россиян по Купянску
2 мая с 16:20 до 16:40 россияне нанесли серию авиаударов по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Из-под завалов одного из домов извлекли тело погибшего. Предварительно под завалами находится еще один человек.
Поисково-спасательные работы проводятся с учетом ситуации безопасности в Купянске.
В Купянске повреждены домовладения и хозяйственные постройки.
Правоохранители изъяли обломки авиабомбы с места, где погиб человек. Предварительно, россияне применили ФАБ-1500 из УМПК.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, загиблий, купянск, ФАБ-1500, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 21:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 мая с 16:20 до 16:40 россияне нанесли серию авиаударов по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.".