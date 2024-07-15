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Снова генерал из Чугуева: Фильчаков назвал ответственного за удар по Эпицентру

Общество 21:32   15.07.2024
Елена Нагорная
Снова генерал из Чугуева: Фильчаков назвал ответственного за удар по Эпицентру

За удары по строймаркету «Эпицентр» в Харькове 25 мая, а также по Оскольской и Печенежской плотинах несет ответственность российский генерал Олег Маковецкий родом из Чугуева Харьковской области.

Об этом руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал в интервью «Думке».

Фильчаков отметил, что сейчас готовится подозрение командующему 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа, уроженцу Чугуева Олегу Маковецкому по статье 441 УКУ (экоцид). Именно он отдавал приказы уничтожить Оскольскую плотину.

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Кроме этого, расследуется уголовное производство по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны вследствие разрушения Печенежской плотины. Среди двоих российских генералов-фигурантов — также Маковецкий.

По словам Фильчакова, прокуроры находятся на завершающей стадии расследования обстрела строймаркета «Эпицентр» в Харькове.

«Подозрения будут объявлены трем командирам 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил РФ, которые приказывали бомбить Харьков в мае и июне 2024 года. Один из фигурантов дела — опять же генерал Маковецкий», — рассказал руководитель облпрокуратуры.

Кроме этого, планируются подозрения лицам, которые пытали военнопленных в Волчанске во время наступления в мае 2024 года. Установлены трое подозреваемых, а также пострадавшие военные из Винницкой области.

В ближайшее время ожидается официальное объявление подозрений по процедуре заочного производства, подытожил Фильчаков.

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Напомним, в марте 2022 года нацгвардейцы задержали под Харьковом пилота сбитого российского истребителя Максима Криштопа. На допросе он сообщил, что приказы и координаты бомбардировки территорий Украины, среди которых и города с мирными жителями, ему давал Олег Маковецкий. Вскоре прокуроры сообщили о подозрении российскому генералу Маковецкому по ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 УКУ. По данным следствия, он отдавал приказы о массовой бомбардировке Харькова и области, в ходе которых использовались в том числе авиабомбы «ФАБ-500».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 21:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За удары по строймаркету «Эпицентр» в Харькове 25 мая, а также по Оскольской и Печенежской плотинах несет ответственность российский генерал Олег Маковецкий родом из Чугуева Харьковской области".