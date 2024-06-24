Почти миллиард грн — экологи оценили ущерб от удара по «Эпицентру» в Харькове
Государственная экологическая инспекция в Харьковской области сообщила, что специалисты рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде ударом российских террористов по строительному гипермаркету «Эпицентр».
«По расчетам Государственной экологической инспекции в Харьковской области, ущерб, причиненный неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, составляет 4 226 892,48 грн. Кроме того, в результате разрушения здания гипермаркета произошло засорение земельных ресурсов, что повлекло за собой дополнительный экологический ущерб. Инспекция оценила ущерб от засорения земельных ресурсов в 855 903 132,00 грн. Эти суммы свидетельствуют об огромном негативном влиянии на экосистему и здоровье населения», — заявила пресс-служба Госэкоинспекции Харьковщины.
Там отметили, что пожар в гипермаркете, который длился 14,5 часа, привел к значительному загрязнению атмосферного воздуха «из-за того, что строительные смеси, краска и материалы начали выгорать, создавая над городом дымовое облако».
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Свои расчеты госэкоинспекторы отправили в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. В результате удара и последовавшего за ним пожара 19 человек погибли и еще 54 пострадали. 29 мая на месте трагедии завершили разбор завалов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Госэкоинспекция, кабы, новости Харькова, ущерб, экология, эпицентр;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственная экологическая инспекция в Харьковской области сообщила, что специалисты рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде ударом российских террористов по строительному гипермаркету «Эпицентр»".