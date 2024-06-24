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Майже мільярд грн – екологи оцінили збитки від удару по “Епіцентру” в Харкові

Події 10:49   24.06.2024
Оксана Горун
Майже мільярд грн – екологи оцінили збитки від удару по “Епіцентру” в Харкові

Державна екологічна інспекція в Харківській області повідомила, що фахівці розрахували збитки, яких завдав довкіллю удар російських терористів по будівельному гіпермаркету “Епіцентр”.

За розрахунками Державної екологічної інспекції у Харківській області, шкода, завдана неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить 4 226 892,48 грн. Крім того, внаслідок руйнації будівлі гіпермаркету відбулося засмічення земельних ресурсів, що спричинило додаткові екологічні збитки. Інспекція оцінила шкоду від засмічення земельних ресурсів у 855 903 132,00 грн. Ці суми свідчать про величезний негативний вплив на екосистему та здоров’я населення”, – повідомили в пресслужбі Держекоінспекції Харківщини.

Там зазначили, що пожежа в гіпермаркеті, яка тривала 14,5 години, призвела до значного забруднення атмосферного повітря “через те, що будівельні суміші, фарба та матеріали почали вигоряти, створюючи над містом димову хмару”.

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Свої розрахунки держекоінспектори відправили до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка та, що не розірвалася. Внаслідок удару та пожежі, що виникла після нього, 19 людей загинули та ще 54 постраждали.  29 травня  на місці трагедії завершили розбір завалів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 10:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державна екологічна інспекція в Харківській області повідомила, що фахівці розрахували збитки, яких завдав довкіллю удар російських терористів по будівельному гіпермаркету “Епіцентр”".