Майже мільярд грн – екологи оцінили збитки від удару по “Епіцентру” в Харкові

Державна екологічна інспекція в Харківській області повідомила, що фахівці розрахували збитки, яких завдав довкіллю удар російських терористів по будівельному гіпермаркету “Епіцентр”.

“За розрахунками Державної екологічної інспекції у Харківській області, шкода, завдана неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить 4 226 892,48 грн. Крім того, внаслідок руйнації будівлі гіпермаркету відбулося засмічення земельних ресурсів, що спричинило додаткові екологічні збитки. Інспекція оцінила шкоду від засмічення земельних ресурсів у 855 903 132,00 грн. Ці суми свідчать про величезний негативний вплив на екосистему та здоров’я населення”, – повідомили в пресслужбі Держекоінспекції Харківщини.

Там зазначили, що пожежа в гіпермаркеті, яка тривала 14,5 години, призвела до значного забруднення атмосферного повітря “через те, що будівельні суміші, фарба та матеріали почали вигоряти, створюючи над містом димову хмару”.

Свої розрахунки держекоінспектори відправили до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка та, що не розірвалася. Внаслідок удару та пожежі, що виникла після нього, 19 людей загинули та ще 54 постраждали. 29 травня на місці трагедії завершили розбір завалів.