Вибухали банки з фарбами, а не боєприпаси – продавчиня “Епіцентру” в Харкові

Правоохоронці опитали одну з потерпілих внаслідок російського удару по харківському будмаркету «Епіцентр» 25 травня – 40-річну продавчиню непродовольчих товарів.

Жінка розповіла, що того дня близько 16-ї години йшла центральною частиною гіпермаркету у напрямку від садового центру до відділу з лакофарбовими виробами, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Продавчиня почула гучний вибух, внаслідок якого втратила рівновагу. Жінка лягла під кошик із товарами, закривши обличчя руками. За дві секунди вона почала підіймати голову, щоб подивитися, що відбувається довкола, і почула новий вибух. Жінка пролежала близько хвилини, бо боялася можливих наступних ударів. Коли почалася масштабна пожежа, продавчиня залишила будівлю, пробираючись через завалені товаром проходи.

Згодом жінка зрозуміла, що знаходилася за кілька метрів від епіцентру вибуху і дивом вижила.

“Внаслідок дій держави-агресорки я втратила улюблену роботу, в яку вкладала душу. Загинули мої колеги, відвідувачі. Я відчуваю глибоке потрясіння у своєму житті. Ні в цей день, ні раніше на території гіпермаркету ніколи не зберігалась жодна військова техніка, боєприпаси чи озброєння. Щодо версії, яку я бачила у російських медіа про детонацію боєприпасів, хочу повідомити, що вказані звуки було чутно внаслідок вибухів банок з фарбами та іншими матеріалами, які через пожежу почали вибухати”, – розповіла прокурорам жінка.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 29 травня пошукові роботи були завершені. Поліція ідентифікувала усі 19 тіл загиблих. Це 11 чоловіків, шість жінок та двоє дітей — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 особи постраждали.