Взрывались банки с красками, а не боеприпасы — продавщица Эпицентра в Харькове

Правоохранители опросили одну из потерпевших в результате российского удара по харьковскому строймаркету «Эпицентр» 25 мая — 40-летнюю продавщицу непродовольственных товаров.

Женщина рассказала, что в тот день около 16 часов шла по центральной части гипермаркета в направлении от садового центра к отделу с лакокрасочными изделиями, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Продавщица услышала громкий взрыв, в результате которого потеряла равновесие. Женщина легла под корзину с товарами, закрыв лицо руками. Через две секунды она начала поднимать голову, чтобы посмотреть, что происходит вокруг, и услышала новый взрыв. Так женщина пролежала около минуты, потому что боялась возможных последующих ударов. Когда начался масштабный пожар, продавщица покинула здание, пробираясь через заваленные товаром проходы.

Впоследствии женщина поняла, что находилась в нескольких метрах от эпицентра взрыва и чудом выжила.

«В результате действий государства-агрессора я потеряла любимую работу, в которую вкладывала душу. Погибли мои коллеги, посетители. Я испытываю глубокое потрясение в своей жизни. Ни в этот день, ни раньше на территории гипермаркета никогда не хранилась ни одна военная техника, боеприпасы или вооружение. По версии, которую я видела в российских медиа о детонации боеприпасов, хочу сообщить, что указанные звуки были слышны в результате взрывов банок с красками и другими материалами, которые из-за пожара начали взрываться», — рассказала прокурорам женщина.

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 29 мая поисковые работы были завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших. Это 11 мужчин, шесть женщин и двое детей — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека пострадали.