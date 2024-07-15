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Знов генерал із Чугуєва: Фільчаков назвав відповідального за удар по Епіцентру

Суспільство 21:32   15.07.2024
Олена Нагорна
Знов генерал із Чугуєва: Фільчаков назвав відповідального за удар по Епіцентру

За удари по будмаркету “Епіцентр” у Харкові 25 травня, а також по Оскільській та Печенізькій греблях несе відповідальність російський генерал Олег Маковецький родом із Чугуєва Харківської області.

Про це керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів в інтерв’ю “Думці”.

Фільчаков зазначив, що зараз готується підозра командувачу 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу, уродженцю Чугуєва Олегу Маковецькому за статтею 441 ККУ (екоцид). Саме він наказував знищити Оскільську греблю.

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Крім цього, розслідується кримінальне провадження за фактами екоциду та порушення законів та звичаїв війни внаслідок руйнування Печенізької греблі. Серед двох російських генералів-фігурантів – також Маковецький.

За словами Фільчакова, прокурори знаходяться на завершальній стадії розслідування обстрілу будмаркету “Епіцентр” у Харкові.

“Підозри будуть оголошені трьом командирам 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил РФ, які наказували бомбардувати Харків у травні та червні 2024 року. Один із фігурантів справи — також генерал Маковецький”, – розповів керівник облпрокуратури.

Окрім цього, плануються підозри особам, які катували військовополонених у Вовчанську під час наступу у травні 2024 року. Встановлено трьох підозрюваних, а також потерпілих військових з Вінницької області.

Розслідування тривають, і найближчим часом очікується офіційне оголошення підозр за процедурою заочного провадження, підсумував Фільчаков.

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Нагадаємо, у березні 2022 року нацгвардійці затримали під Харковом пілота збитого російського винищувача Максима Криштопа. На допиті він повідомив, що накази та координати бомбардування територій України, серед яких і міста із мирними мешканцями, йому давав Олег Маковецький. Незабаром прокурори повідомили про підозру російському генералу Маковецькому за ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 ККУ. За даними слідства, він віддавав накази щодо масового бомбардування Харкова та області, в ході яких використовувалися зокрема авіабомби «ФАБ-500».

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 21:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За удари по будмаркету “Епіцентр” у Харкові 25 травня, а також по Оскільській та Печенізькій греблях несе відповідальність російський генерал Олег Маковецький родом із Чугуєва Харківської області".