Знов генерал із Чугуєва: Фільчаков назвав відповідального за удар по Епіцентру

За удари по будмаркету “Епіцентр” у Харкові 25 травня, а також по Оскільській та Печенізькій греблях несе відповідальність російський генерал Олег Маковецький родом із Чугуєва Харківської області.

Про це керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів в інтерв’ю “Думці”.

Фільчаков зазначив, що зараз готується підозра командувачу 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу, уродженцю Чугуєва Олегу Маковецькому за статтею 441 ККУ (екоцид). Саме він наказував знищити Оскільську греблю.

Крім цього, розслідується кримінальне провадження за фактами екоциду та порушення законів та звичаїв війни внаслідок руйнування Печенізької греблі. Серед двох російських генералів-фігурантів – також Маковецький.

За словами Фільчакова, прокурори знаходяться на завершальній стадії розслідування обстрілу будмаркету “Епіцентр” у Харкові.

“Підозри будуть оголошені трьом командирам 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил РФ, які наказували бомбардувати Харків у травні та червні 2024 року. Один із фігурантів справи — також генерал Маковецький”, – розповів керівник облпрокуратури.

Окрім цього, плануються підозри особам, які катували військовополонених у Вовчанську під час наступу у травні 2024 року. Встановлено трьох підозрюваних, а також потерпілих військових з Вінницької області.

Розслідування тривають, і найближчим часом очікується офіційне оголошення підозр за процедурою заочного провадження, підсумував Фільчаков.

Нагадаємо, у березні 2022 року нацгвардійці затримали під Харковом пілота збитого російського винищувача Максима Криштопа. На допиті він повідомив, що накази та координати бомбардування територій України, серед яких і міста із мирними мешканцями, йому давав Олег Маковецький. Незабаром прокурори повідомили про підозру російському генералу Маковецькому за ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 ККУ. За даними слідства, він віддавав накази щодо масового бомбардування Харкова та області, в ході яких використовувалися зокрема авіабомби «ФАБ-500».