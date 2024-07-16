Чи загрожують Харкову удари ФАБ-1500, спрогнозував Фільчаков
Про це керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів в інтерв’ю “Думці”.
За його словами, останнім часом найчастіше по Харкову прилітає ФАБ-500 з УМПК, який не є точним снарядом, адже відхилення від цілі може становити близько 200-300 метрів. Фільчаков не виключає, що до Харкова почнуть долітати ФАБ-1000 чи ФАБ-1500.
“Є така можливість. Я можу сказати, що вони вже тестують по Харківському регіону ФАБ-1500 з УМПК. Вперше такий випадок було зареєстровано 5 травня 2024 року в місті Куп’янськ. Нами цей факт задокументовано. Встановлено, що відстань між місцем пуску цієї керованої авіаційної бомби до місця влучення складає 40 км. ФАБ-1500 влучив у районі житлової забудови Куп’янська. Там одна людина загинула, одна – поранена. Зруйновано багато житлових багатоповерхових будинків. Звичайно, Куп’янськ не таке місто, як Харків. Куп’янськ – це прифронтове місто, там у 5-6 км уже перебувають підрозділи російської федерації. Вони тестують, вони намагаються. Ми очікуємо, що, на жаль, вони будуть пробувати запустити ФАБ-1500 з УМПК. Однак, за нашими прогнозами, до міста вона навряд чи зараз долетить, але у передмістя, на околицях міста, то можливо“, – сказав керівник облпрокуратури.
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Він пояснив: Харків розташований за 28 кілометрів від держкордону, авіація РФ здійснює пуски з відстані 20-40 кілометрів від кордону, щоб не бути знищеною українською ППО. ФАБ-1500, яка вдарила по Куп’янську, була запущена з відстані 40 кілометрів. Тобто при підльоті російської авіації на максимально можливий із безпечних для неї рубежів (20 км до кордону) запущений нею ФАБ-1500, за перевіреними на цей час відомостями, до Харкова не долітає відстань приблизно 8 км.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 08:50;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів в інтерв’ю “Думці”".