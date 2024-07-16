Live
  • Вт 16.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.73

Чи загрожують Харкову удари ФАБ-1500, спрогнозував Фільчаков

Події 08:50   16.07.2024
Олена Нагорна
Оксана Горун
Чи загрожують Харкову удари ФАБ-1500, спрогнозував Фільчаков Скриншот

Про це керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів в інтерв’ю “Думці”.

За його словами, останнім часом найчастіше по Харкову прилітає ФАБ-500 з УМПК, який не є точним снарядом, адже відхилення від цілі може становити близько 200-300 метрів. Фільчаков не виключає, що до Харкова почнуть долітати ФАБ-1000 чи ФАБ-1500.

Є така можливість. Я можу сказати, що вони вже тестують по Харківському регіону ФАБ-1500 з УМПК. Вперше такий випадок було зареєстровано 5 травня 2024 року в місті Куп’янськ. Нами цей факт задокументовано. Встановлено, що відстань між місцем пуску цієї керованої авіаційної бомби до місця влучення складає 40 км. ФАБ-1500 влучив у районі житлової забудови Куп’янська. Там одна людина загинула, одна – поранена. Зруйновано багато житлових багатоповерхових будинків. Звичайно, Куп’янськ не таке місто, як Харків. Куп’янськ – це прифронтове місто, там у 5-6 км уже перебувають підрозділи російської федерації. Вони тестують, вони намагаються. Ми очікуємо, що, на жаль, вони будуть пробувати запустити ФАБ-1500 з УМПК. Однак, за нашими прогнозами, до міста вона навряд чи зараз долетить, але у передмістя, на околицях міста, то можливо“, – сказав керівник облпрокуратури.

Читайте також: Знов генерал із Чугуєва: Фільчаков назвав відповідального за удар по Епіцентру

Він пояснив: Харків розташований за 28 кілометрів від держкордону, авіація РФ здійснює пуски з відстані 20-40 кілометрів від кордону, щоб не бути знищеною українською ППО. ФАБ-1500, яка вдарила по Куп’янську, була запущена з відстані 40 кілометрів. Тобто при підльоті російської авіації на максимально можливий із безпечних для неї рубежів (20 км до кордону) запущений нею ФАБ-1500, за перевіреними на цей час відомостями, до Харкова не долітає відстань приблизно 8 км.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті
Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті
16.07.2024, 09:40
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
15.07.2024, 20:26
Речник Пентагону про Patriot, F-16 і чому США не дозволяють бити вглиб РФ – VA
Речник Пентагону про Patriot, F-16 і чому США не дозволяють бити вглиб РФ – VA
15.07.2024, 15:54
Спека в Харкові: як уникнути зневоднення, порадили в МОЗ
Спека в Харкові: як уникнути зневоднення, порадили в МОЗ
16.07.2024, 09:31
Гроза, шквал і подекуди град: прогноз погоди в Харкові та області на 16 липня
Гроза, шквал і подекуди град: прогноз погоди в Харкові та області на 16 липня
15.07.2024, 22:00
Ціни зросли на Харківщині на 1,5% – облстат: що подорожчало найсильніше
Ціни зросли на Харківщині на 1,5% – облстат: що подорожчало найсильніше
16.07.2024, 09:06

Новини за темою:

09:12
Головні новини Харкова 16 липня: зросли ціни, наслідки обстрілів
09:06
Ціни зросли на Харківщині на 1,5% – облстат: що подорожчало найсильніше
08:50
Чи загрожують Харкову удари ФАБ-1500, спрогнозував Фільчаков
08:29
Синєгубов про нічні удари по Харківщині: горіли будинки, є поранені
08:22
18 боїв за добу – Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку

Ви читали новину: «Чи загрожують Харкову удари ФАБ-1500, спрогнозував Фільчаков»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 08:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів в інтерв’ю “Думці”".