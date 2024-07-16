В Харькове утонул 23-летний мужчина: тело водолазы достали через два дня

14 июля в реке Харьков в районе Журавлевского гидропарка утонул мужчина 2001 года рождения.

Трагедия произошла поздно вечером во время купания, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Тело погибшего достали из воды работники областной коммунальной аварийно-спасательной водолазной службы только 16 июля. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями», — добавили спасатели.