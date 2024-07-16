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В Харькове утонул 23-летний мужчина: тело водолазы достали через два дня

Общество 14:42   16.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове утонул 23-летний мужчина: тело водолазы достали через два дня

14 июля в реке Харьков в районе Журавлевского гидропарка утонул мужчина 2001 года рождения.

Трагедия произошла поздно вечером во время купания, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Тело погибшего достали из воды работники областной коммунальной аварийно-спасательной водолазной службы только 16 июля. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями», — добавили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июля в реке Харьков в районе Журавлевского гидропарка утонул мужчина 2001 года рождения.".