У Харкові потонув 23-річний чоловік: тіло водолази дістали через два дні
14 липня у річці Харків в районі Журавлівського гідропарку потонув чоловік 2001 року народження.
Трагедія сталася пізно ввечері під час купання, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Тіло загиблого дістали з води працівники обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби тільки 16 липня. Обставини події встановлюються правоохоронцями», – додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 липня у річці Харків в районі Журавлівського гідропарку потонув чоловік 2001 року народження.".