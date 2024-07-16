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У Харкові потонув 23-річний чоловік: тіло водолази дістали через два дні

Суспільство 14:42   16.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові потонув 23-річний чоловік: тіло водолази дістали через два дні

14 липня у річці Харків в районі Журавлівського гідропарку потонув чоловік 2001 року народження.

Трагедія сталася пізно ввечері під час купання, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Тіло загиблого дістали з води працівники обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби тільки 16 липня. Обставини події встановлюються правоохоронцями», – додали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 липня у річці Харків в районі Журавлівського гідропарку потонув чоловік 2001 року народження.".