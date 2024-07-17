До +42, дождь и шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 18 июля

В четверг, 18 июля, в Харькове и области ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. По области местами град и шквал до 15 — 20 м/с.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 22 до 24 градусов, днем — 36 — 38, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 21 до 26 градусов, днем — 34 — 39, местами до 42.

Ветер северо-восточный — 7 — 12 м/с.