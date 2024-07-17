До +42, дощ і шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 18 липня

У четвер, 18 липня, у Харкові та області вночі без опадів, вдень короткочасний дощ із грозою. По області місцями град та шквал до 15 – 20 м/с.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 22 до 24 градусів, удень – 36 – 38, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 21 до 26 градусів, удень – 34 – 39, місцями до 42.

Вітер північно-східний – 7 – 12 м/с.