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До +42, дощ і шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 18 липня

Погода 19:43   17.07.2024
Олена Нагорна
До +42, дощ і шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 18 липня Фото: Василь Голосний

У четвер, 18 липня, у Харкові та області вночі без опадів, вдень короткочасний дощ із грозою. По області місцями град та шквал до 15 – 20 м/с.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 22 до 24 градусів, удень – 36 – 38, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 21 до 26 градусів, удень – 34 – 39, місцями до 42.

Вітер північно-східний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 19:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 18 липня, у Харкові та області вночі без опадів, вдень короткочасний дощ із грозою. По області місцями град та шквал до 15 – 20 м/с.".