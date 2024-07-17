Готовы обеспечить модульными домами харьковчан – Верховный комиссар ООН
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым принял участие в заседании Регионального офиса международного сотрудничества, посетил адаптационное пространство для переселенцев «Свой» и побывал на местах обстрелов, сообщает Харьковский горсовет.
В рамках визита Филиппо Гранди и Игорь Терехов обсудили дальнейшую помощь Харькову.
Филиппо Гранди отметил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выделило Украине пакет поддержки в размере 100 млн долларов. США. В приоритете – предоставление украинцам денежной помощи на подготовку к зиме.
«Мы не можем проводить большую перестройку, реконструкцию, но можем предоставить средства для быстрого ремонта. Также мы готовы помочь с обеспечением модульными домами харьковчан, которые в этом нуждаются», — сообщил Филиппо Гранди.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Верховный комиссар ООН, Игорь Терехов, модульный дом, ООН, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым принял участие в заседании Регионального офиса международного сотрудничества, посетил адаптационное пространство для переселенцев «Свой» и побывал на местах обстрелов, сообщает Харьковский горсовет.".