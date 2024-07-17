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Готовы обеспечить модульными домами харьковчан – Верховный комиссар ООН

Общество 17:48   17.07.2024
Оксана Якушко
Готовы обеспечить модульными домами харьковчан – Верховный комиссар ООН Фото: Харьковский горсовет

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым принял участие в заседании Регионального офиса международного сотрудничества, посетил адаптационное пространство для переселенцев «Свой» и побывал на местах обстрелов, сообщает Харьковский горсовет.

В рамках визита Филиппо Гранди и Игорь Терехов обсудили дальнейшую помощь Харькову.

Филиппо Гранди отметил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выделило Украине пакет поддержки в размере 100 млн долларов. США. В приоритете – предоставление украинцам денежной помощи на подготовку к зиме.

«Мы не можем проводить большую перестройку, реконструкцию, но можем предоставить средства для быстрого ремонта. Также мы готовы помочь с обеспечением модульными домами харьковчан, которые в этом нуждаются», — сообщил Филиппо Гранди.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 17:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым принял участие в заседании Регионального офиса международного сотрудничества, посетил адаптационное пространство для переселенцев «Свой» и побывал на местах обстрелов, сообщает Харьковский горсовет.".