Готовы обеспечить модульными домами харьковчан – Верховный комиссар ООН

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым принял участие в заседании Регионального офиса международного сотрудничества, посетил адаптационное пространство для переселенцев «Свой» и побывал на местах обстрелов, сообщает Харьковский горсовет.

В рамках визита Филиппо Гранди и Игорь Терехов обсудили дальнейшую помощь Харькову.

Филиппо Гранди отметил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выделило Украине пакет поддержки в размере 100 млн долларов. США. В приоритете – предоставление украинцам денежной помощи на подготовку к зиме.

«Мы не можем проводить большую перестройку, реконструкцию, но можем предоставить средства для быстрого ремонта. Также мы готовы помочь с обеспечением модульными домами харьковчан, которые в этом нуждаются», — сообщил Филиппо Гранди.