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Готові забезпечити модульними будинками харків’ян – Верховний комісар ООН

Суспільство 17:48   17.07.2024
Оксана Якушко
Готові забезпечити модульними будинками харків’ян – Верховний комісар ООН

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді разом із мером Харкова Ігорем Тереховим взяв участь у засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва, відвідав адаптаційний простір для переселенців «Свій» та побував на місцях обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.

В рамках візиту Філіппо Гранді та Ігор Терехов обговорили надання подальшої допомоги Харкову.

Філіппо Гранді зазначив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців виділило Україні пакет підтримки в розмірі 100 млн дол. США. У пріоритеті – надання українцям грошової допомоги на підготовку до зими.

«Ми не можемо проводити велику перебудову, реконструкцію, але можемо надати кошти для швидкого ремонту. Також ми готові допомогти з забезпеченням модульними будинками харків’ян, які цього потребують», – повідомив Філіппо Гранді.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 17:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді разом із мером Харкова Ігорем Тереховим взяв участь у засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва, відвідав адаптаційний простір для переселенців «Свій» та побував на місцях обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.".