Готові забезпечити модульними будинками харків’ян – Верховний комісар ООН

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді разом із мером Харкова Ігорем Тереховим взяв участь у засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва, відвідав адаптаційний простір для переселенців «Свій» та побував на місцях обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.

В рамках візиту Філіппо Гранді та Ігор Терехов обговорили надання подальшої допомоги Харкову.

Філіппо Гранді зазначив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців виділило Україні пакет підтримки в розмірі 100 млн дол. США. У пріоритеті – надання українцям грошової допомоги на підготовку до зими.

«Ми не можемо проводити велику перебудову, реконструкцію, але можемо надати кошти для швидкого ремонту. Також ми готові допомогти з забезпеченням модульними будинками харків’ян, які цього потребують», – повідомив Філіппо Гранді.