Готові забезпечити модульними будинками харків’ян – Верховний комісар ООН
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді разом із мером Харкова Ігорем Тереховим взяв участь у засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва, відвідав адаптаційний простір для переселенців «Свій» та побував на місцях обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.
В рамках візиту Філіппо Гранді та Ігор Терехов обговорили надання подальшої допомоги Харкову.
Філіппо Гранді зазначив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців виділило Україні пакет підтримки в розмірі 100 млн дол. США. У пріоритеті – надання українцям грошової допомоги на підготовку до зими.
«Ми не можемо проводити велику перебудову, реконструкцію, але можемо надати кошти для швидкого ремонту. Також ми готові допомогти з забезпеченням модульними будинками харків’ян, які цього потребують», – повідомив Філіппо Гранді.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, Верховный комиссар ООН, модульный дом, ООН, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді разом із мером Харкова Ігорем Тереховим взяв участь у засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва, відвідав адаптаційний простір для переселенців «Свій» та побував на місцях обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.".