ВС РФ ночью разрушили переправу на Харьковщине — Синегубов об обстрелах

Более 40 КАБов выпустила армия РФ на Харьковщину за прошедшие сутки, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Под ударом оккупантов были Липцевский, Волчанский и Золочевский направления.

«Так же на Купянском направлении. Враг сегодня ночью разрушил там очередную переправу. Приступаем к ее восстановлению. Враг постоянно пытается бить по гражданской, для нас критической инфраструктуре. За прошедшие сутки пострадавших нет», — сказал Синегубов.

Однако уже сегодня есть один травмированный человек. На Волчанском направлении он подорвался на взрывоопасном предмете, рассказал глава ХОВА.