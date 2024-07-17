ВС РФ ночью разрушили переправу на Харьковщине — Синегубов об обстрелах
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Более 40 КАБов выпустила армия РФ на Харьковщину за прошедшие сутки, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
Под ударом оккупантов были Липцевский, Волчанский и Золочевский направления.
«Так же на Купянском направлении. Враг сегодня ночью разрушил там очередную переправу. Приступаем к ее восстановлению. Враг постоянно пытается бить по гражданской, для нас критической инфраструктуре. За прошедшие сутки пострадавших нет», — сказал Синегубов.
Однако уже сегодня есть один травмированный человек. На Волчанском направлении он подорвался на взрывоопасном предмете, рассказал глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, переправа, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 40 КАБов выпустила армия РФ на Харьковщину за прошедшие сутки, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".