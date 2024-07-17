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ВС РФ ночью разрушили переправу на Харьковщине — Синегубов об обстрелах

Общество 15:54   17.07.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ ночью разрушили переправу на Харьковщине — Синегубов об обстрелах скриншот

Более 40 КАБов выпустила армия РФ на Харьковщину за прошедшие сутки, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Под ударом оккупантов были Липцевский, Волчанский и Золочевский направления.

«Так же на Купянском направлении. Враг сегодня ночью разрушил там очередную переправу. Приступаем к ее восстановлению. Враг постоянно пытается бить по гражданской, для нас критической инфраструктуре. За прошедшие сутки пострадавших нет», — сказал Синегубов.

Однако уже сегодня есть один травмированный человек. На Волчанском направлении он подорвался на взрывоопасном предмете, рассказал глава ХОВА.

Читайте также: Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 40 КАБов выпустила армия РФ на Харьковщину за прошедшие сутки, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".