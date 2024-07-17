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ЗС РФ вночі зруйнували переправу на Харківщині – Синєгубов про обстріли

Суспільство 15:54   17.07.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ вночі зруйнували переправу на Харківщині – Синєгубов про обстріли скриншот

Понад 40 КАБів випустила армія РФ на Харківщину минулої доби, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Під ударом окупантів були Липцівський, Вовчанський та Золочівський напрямки.

«Так само на Куп’янському напрямку. Ворог сьогодні вночі зруйнував там чергову переправу. Приступаємо до її відновлення. Ворог постійно намагається бити по цивільній, для нас критичній інфраструктурі. За минулу добу постраждалих немає», – сказав Синєгубов.

Однак вже сьогодні є одна травмована людина. На Вовчанському напрямку вона підірвалася на вибухонебезпечному предметі, розповів голова ХОВА.

Читайте також: Вночі росіяни вдарили КАБами по Харківщині – Синєгубов: є руйнування

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 40 КАБів випустила армія РФ на Харківщину минулої доби, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".