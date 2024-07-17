ЗС РФ вночі зруйнували переправу на Харківщині – Синєгубов про обстріли
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Понад 40 КАБів випустила армія РФ на Харківщину минулої доби, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
Під ударом окупантів були Липцівський, Вовчанський та Золочівський напрямки.
«Так само на Куп’янському напрямку. Ворог сьогодні вночі зруйнував там чергову переправу. Приступаємо до її відновлення. Ворог постійно намагається бити по цивільній, для нас критичній інфраструктурі. За минулу добу постраждалих немає», – сказав Синєгубов.
Однак вже сьогодні є одна травмована людина. На Вовчанському напрямку вона підірвалася на вибухонебезпечному предметі, розповів голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, обстріл, переправа, сінєгубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 40 КАБів випустила армія РФ на Харківщину минулої доби, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".