В Харькове женщина во время ссоры ударила мужа ножом в живот – полиция

Полицейские сообщили о подозрении женщине, нанесшей тяжкие телесные повреждения своему мужу.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 16 июля получили сообщение о том, что в больницу доставлен пострадавший с колото-резаным ранением. Копы установили, что во время семейной ссоры 38-летняя фигурантка схватила кухонный нож и ударила мужчину в живот.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ей грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Сейчас фигурантке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.