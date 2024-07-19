В Харькове женщина во время ссоры ударила мужа ножом в живот – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские сообщили о подозрении женщине, нанесшей тяжкие телесные повреждения своему мужу.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 16 июля получили сообщение о том, что в больницу доставлен пострадавший с колото-резаным ранением. Копы установили, что во время семейной ссоры 38-летняя фигурантка схватила кухонный нож и ударила мужчину в живот.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ей грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Сейчас фигурантке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские сообщили о подозрении женщине, нанесшей тяжкие телесные повреждения своему мужу.".