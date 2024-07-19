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Требовал у знакомого предпринимателя $250 тыс: харьковчанина посадили на 8 лет

Общество 13:54   19.07.2024
Виктория Яковенко
Требовал у знакомого предпринимателя $250 тыс: харьковчанина посадили на 8 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

56-летний житель Харькова, который требовал деньги и угрожал знакомому предпринимателю, получил приговор.

«Харьковчанин, узнав, что его знакомый, являющийся предпринимателем, обвиняется в ряде преступлений против собственности, решил на этом заработать. Начиная с декабря 2021 года, мужчина требовал у предпринимателя 250 тысяч долларов», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В случае отказа фигурант угрожал физической расправой и заявил, что поспособствует тому, чтобы потерпевший оказался за решеткой и на свободу уже не вышел. Он подчеркнул, что за предпринимателем постоянно следят, добавили правоохранители.

«В январе 2022 года, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, он на собственном автомобиле перекрыл дорогу автомобилю, за рулем которого находился пострадавший, и, угрожая, подчеркнул, что тот должен передать деньги до конца января, иначе «последствия неизбежны», — отметили в прокуратуре.

В суде мужчина свою вину не признал и заявил, что не имеет отношения к преследованиям и угрозам потерпевшему, а полученные от него средства якобы являются платой за переоформление доли в бизнесе их общего знакомого.

Суд признал мужчину виновным в требовании с угрозой насилия, что причинило вред в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 УКУ). Ему назначили 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 13:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летний житель Харькова, который требовал деньги и угрожал знакомому предпринимателю, получил приговор.".