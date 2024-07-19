Вимагав у знайомого підприємця $250 тисяч: харків’янина «посадили» на 8 років

56-річний житель Харкова, який вимагав гроші і погрожував знайомому підприємцю, отримав вирок.

«Харків’янин, дізнавшись, що його знайомий, який є підприємцем, обвинувачується у низці злочинів проти власності, вирішив на цьому заробити. Починаючи з грудня 2021 року, чоловік став вимагати у підприємця 250 тисяч доларів», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У випадку відмови фігурант погрожував фізичною розправою та заявив, що посприяє тому, щоб потерпілий опинився за ґратами і на волю вже не вийшов. Він наголосив, що за підприємцем постійно слідкують, додали правоохоронці.

«У січні 2022 року, щоб підтвердити серйозність своїх намірів, він на власному автомобілі перекрив дорогу автівці, за кермом якої знаходився потерпілий, та, погрожуючи, підкреслив, що той має передати гроші до кінця січня, інакше «наслідки неминучі», – зазначили в прокуратурі.

У суді чоловік свою вину не визнав та заявив, що не має відношення до переслідувань і погроз потерпілому, а кошти, які отримав від нього, нібито є платою за переоформлення долі в бізнесі їхнього спільного знайомого.

Суд визнав чоловіка винним у вимаганні з погрозою насильства, що завдало шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 ККУ). Йому призначили 8 років тюрми з конфіскацією майна.