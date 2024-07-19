У Харкові жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у живіт – поліція

Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка нанесла тяжкі тілесні ушкодження своєму чоловіку.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області 16 липня отримали повідомлення про те, що до лікарні доставлений постраждалий з колото-різаним пораненням. Копи встановили, що під час сімейної сварки 38-річна фігурантка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у живіт.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Їй загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Наразі фігурантці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.