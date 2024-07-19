У Харкові жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у живіт – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка нанесла тяжкі тілесні ушкодження своєму чоловіку.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області 16 липня отримали повідомлення про те, що до лікарні доставлений постраждалий з колото-різаним пораненням. Копи встановили, що під час сімейної сварки 38-річна фігурантка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у живіт.
Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Їй загрожує від 5 до 8 років тюрми.
Наразі фігурантці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка нанесла тяжкі тілесні ушкодження своєму чоловіку.".