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У Харкові жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у живіт – поліція

Суспільство 16:54   19.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у живіт – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка нанесла тяжкі тілесні ушкодження своєму чоловіку.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області 16 липня отримали повідомлення про те, що до лікарні доставлений постраждалий з колото-різаним пораненням. Копи встановили, що під час сімейної сварки 38-річна фігурантка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у живіт.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Їй загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Наразі фігурантці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка нанесла тяжкі тілесні ушкодження своєму чоловіку.".