Возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 июля

Во вторник, 23 июля, в Харькове и области переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. По области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 17 до 22 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-восточный — 3 — 8 м/с.