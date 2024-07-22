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Возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 июля

Общество 19:26   22.07.2024
Елена Нагорная
Возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 июля Фото: Василий Голосный

Во вторник, 23 июля, в Харькове и области переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. По области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 17 до 22 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-восточный — 3 — 8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 23 июля, в Харькове и области переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. По области местами гроза.".