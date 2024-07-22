Можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 липня

У вівторок, 23 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ. По області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, удень – 27 – 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 17 до 22 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-східний – 3 – 8 м/с.