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Можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 липня

Погода 19:26   22.07.2024
Олена Нагорна
Можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 липня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 23 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ. По області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, удень – 27 – 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 17 до 22 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-східний – 3 – 8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 19:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 23 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ. По області місцями гроза.".