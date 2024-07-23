Ночные обстрелы: пострадала 30-летняя женщина в Русской Лозовой

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила, к чему привели обстрелы, произошедшие вечером 22 и ночью 23 июля.

«22 июля вечером под вражескими ударами было с. Русская Лозовая Харьковского района. Пострадала 30-летняя женщина: у потерпевшей акубаротравма», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Ночью, около 03:15, под ударами было село Лесное Малоданиловской громады. Там повреждены частные дома и горел гараж. Обошлось без пострадавших.

«Также вчера около 23:00 вс рф обстреляли г. Купянск и с. Глушковка Купянского района: произошло возгорание частных жилых домов. Без пострадавших», — дополнили прокуроры.

Доказательства военных преступлений РФ документируют.