Ночные обстрелы: пострадала 30-летняя женщина в Русской Лозовой
Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила, к чему привели обстрелы, произошедшие вечером 22 и ночью 23 июля.
«22 июля вечером под вражескими ударами было с. Русская Лозовая Харьковского района. Пострадала 30-летняя женщина: у потерпевшей акубаротравма», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.
Ночью, около 03:15, под ударами было село Лесное Малоданиловской громады. Там повреждены частные дома и горел гараж. Обошлось без пострадавших.
«Также вчера около 23:00 вс рф обстреляли г. Купянск и с. Глушковка Купянского района: произошло возгорание частных жилых домов. Без пострадавших», — дополнили прокуроры.
Читайте также: В полночь россияне атаковали Купянск — ГСЧС о последствиях
Доказательства военных преступлений РФ документируют.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пострадавшая, прокуратура, разрушения, руйнування;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночные обстрелы: пострадала 30-летняя женщина в Русской Лозовой»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила, к чему привели обстрелы, произошедшие вечером 22 и ночью 23 июля".