Нічні обстріли: постраждала 30-річна жінка у Руській Лозовій

Пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, до чого привели обстріли, що сталися увечері 22 та вночі 23 липня.

“22 липня ввечері під ворожими ударами було с. Руська Лозова Харківського району. Постраждала 30-річна жінка: у потерпілої акубаротравма”, – поінформувала прокуратура.

Вночі, близько 03:15, під ударами було село Лісне Малоданилівської громади. Там пошкоджені приватні будинки та горів гараж. Обійшлося без постраждалих.

“Також вчора близько 23:00 зс рф обстріляли м. Купʼянськ та с. Глушківка Купʼянського району: відбулось загоряння приватних житлових будинків. Без постраждалих”, – доповнили прокурори.

Докази воєнних злочинів РФ документують.