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Работа в Харькове и области: актуальны почти 3 тысячи вакансий

Общество 11:11   25.07.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: актуальны почти 3 тысячи вакансий Фото: ХОВА

По состоянию на 25 июля в Харьковской области актуальны 2967 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия токаря с зарплатой в 30 тысяч гривен. Экономист будет иметь 25 тысяч, а маляр – 24900.

Бухгалтер будет зарабатывать 18 тысяч гривен, слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 17990, электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях – 17 тысяч, слесарь-сантехник – 16990, учитель заведения общего среднего образования – 16 тысяч, фармацевт – 14 тысяч, а повар — 13990.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 25 июля в Харьковской области актуальны 2967 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".