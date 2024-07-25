Робота у Харкові й області: актуальні майже 3 тисячі вакансій

Станом на 25 липня у Харківській області актуальні 2967 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія токаря із зарплатою 30 тисяч гривень. Економіст матиме 25 тисяч, а маляр – 24900.

Бухгалтер зароблятиме 18 тисяч гривень, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 17990, електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах – 17 тисяч, слюсар-сантехник – 16990, вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 тисяч, фармацевт – 14 тисяч, а кухар – 13990.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.