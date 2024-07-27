Live
  • Сб 27.07.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

Жара вернулась: прогноз погоды в Харькове и области 28 июля

Погода 21:00   27.07.2024
Оксана Горун
Жара вернулась: прогноз погоды в Харькове и области 28 июля Фото: Василий Голосный

Термометры в Харькове вновь покажут больше 30 градусов днем.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 28 июля.

Синоптики информируют: в Харькове температура воздуха ночью будет 16 — 18º, днем ​​31 — 33º. В области — немного жарче: ночью 14 — 19º, днем ​​29 — 34º.

Существенных осадков не прогнозируют, но солнце периодически будет прятаться за облаками.

Читайте также: +36,8: жара в Харькове продолжает бить рекорды

Автор: Оксана Горун
Популярно
Дом с Градусником в центре Харькова выставили на аукцион за 839 тысяч гривен
Дом с Градусником в центре Харькова выставили на аукцион за 839 тысяч гривен
26.07.2024, 15:08
Главные новости Харькова 27 июля: погибшая от обстрела, бои на севере
Главные новости Харькова 27 июля: погибшая от обстрела, бои на севере
27.07.2024, 19:42
Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)
Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)
26.07.2024, 12:49
Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности
Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности
27.07.2024, 09:48
Жара вернулась: прогноз погоды в Харькове и области 28 июля
Жара вернулась: прогноз погоды в Харькове и области 28 июля
27.07.2024, 21:00
Женщина погибла от обстрела в Харьковской области
Женщина погибла от обстрела в Харьковской области
27.07.2024, 19:38

Новости по теме:

15:04
После длительной жары Харьков «поливает» дождем, в городе гремит (фото, видео)
13:19
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
18:57
Не выдержал аномальной жары: что будет с самым известным термометром Харькова
13:58
Из-за жары сломался «Градусник» в центре Харькова
09:59
В Харькове увеличилось время отключений — Терехов об энергетике и жаре

Вы читали новость: «Жара вернулась: прогноз погоды в Харькове и области 28 июля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Термометры в Харькове вновь покажут больше 30 градусов днем".