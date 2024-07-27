Жара вернулась: прогноз погоды в Харькове и области 28 июля

Термометры в Харькове вновь покажут больше 30 градусов днем.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 28 июля.

Синоптики информируют: в Харькове температура воздуха ночью будет 16 — 18º, днем ​​31 — 33º. В области — немного жарче: ночью 14 — 19º, днем ​​29 — 34º.

Существенных осадков не прогнозируют, но солнце периодически будет прятаться за облаками.