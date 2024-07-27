Жара вернулась: прогноз погоды в Харькове и области 28 июля
Фото: Василий Голосный
Термометры в Харькове вновь покажут больше 30 градусов днем.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 28 июля.
Синоптики информируют: в Харькове температура воздуха ночью будет 16 — 18º, днем 31 — 33º. В области — немного жарче: ночью 14 — 19º, днем 29 — 34º.
Существенных осадков не прогнозируют, но солнце периодически будет прятаться за облаками.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 21:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Термометры в Харькове вновь покажут больше 30 градусов днем".