Спека повернулася: прогноз погоди в Харкові та області 28 липня

Термометри в Харкові знову покажуть понад 30 градусів удень.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 липня.

Синоптики інформують: у Харкові температура повітря вночі буде 16 – 18º, вдень 31 – 33º. В області – трохи спекотніше: вночі 14 – 19º, вдень 29 – 34º.

Суттєвих опадів не прогнозують, але сонце періодично ховатиметься за хмари.