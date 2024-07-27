Спека повернулася: прогноз погоди в Харкові та області 28 липня
Фото: Василь Голосний
Термометри в Харкові знову покажуть понад 30 градусів удень.
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 липня.
Синоптики інформують: у Харкові температура повітря вночі буде 16 – 18º, вдень 31 – 33º. В області – трохи спекотніше: вночі 14 – 19º, вдень 29 – 34º.
Суттєвих опадів не прогнозують, але сонце періодично ховатиметься за хмари.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 21:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Термометри в Харкові знову покажуть понад 30 градусів удень".