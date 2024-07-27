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Спека повернулася: прогноз погоди в Харкові та області 28 липня

Погода 21:00   27.07.2024
Оксана Горун
Спека повернулася: прогноз погоди в Харкові та області 28 липня Фото: Василь Голосний

Термометри в Харкові знову покажуть понад 30 градусів удень.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 липня.

Синоптики інформують: у Харкові температура повітря вночі буде 16 – 18º, вдень 31 – 33º. В області – трохи спекотніше: вночі 14 – 19º, вдень 29 – 34º.

Суттєвих опадів не прогнозують, але сонце періодично ховатиметься за хмари.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Термометри в Харкові знову покажуть понад 30 градусів удень".