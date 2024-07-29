Волчанск фактически превращен в печально известные Бахмут и Авдеевку — военный

Об оперативной обстановке в Волчанске Харьковской области и в его окрестностях рассказал в эфире нацмарафона «Историк» — военный 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Он отметил, что в зоне ответственности 57-й ОМПБр оккупанты продолжают наступательные действия с целью достижения тактического успеха, в частности — попытки прорвать линию обороны в Волчанске и в его окрестностях. Противник интенсивно применяет ствольную и реактивную артиллерию, авиацию, разведывательные и ударные дроны.

«Сегодня планы врага в отношении Волчанска неизменны. Это полное разрушение города, прежде всего инфраструктуры и зданий, которые в частности используются нами при обороне. То есть оккупанты продолжают использовать тактику выжженной земли. Этой цели враг пытается достигать за счет массовых авиабомбардировок, а также использования артиллерии, что очень усложняет работу СОУ. Несмотря на это наши воины прочно удерживают позиции и продолжают результативную оборону города. Конечно, из-за массовой бомбардировки и использования артиллерии Волчанск чрезвычайно поврежден. Он превращен фактически в наши печально известные Бахмут и Авдеевку. К сожалению, в таких сложных условиях нашим бойцам необходимо удерживать оборону», — рассказал „Историк“.

Боец также констатировал, что исходя из стратегии вражеского командования массово забрасывать позиции защитников пехотой и информации украинской разведки, можно утвердительно говорить о задействовании в зоне ответственности 57-й ОМПБр резервов противника, а также подразделений, которые были сняты с других направлений.