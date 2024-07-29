Live
  • Пн 29.07.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.1
  • EUR 44.63

Волчанск фактически превращен в печально известные Бахмут и Авдеевку — военный

Общество 19:02   29.07.2024
Елена Нагорная
Волчанск фактически превращен в печально известные Бахмут и Авдеевку — военный

Об оперативной обстановке в Волчанске Харьковской области и в его окрестностях рассказал в эфире нацмарафона «Историк» — военный 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Он отметил, что в зоне ответственности 57-й ОМПБр оккупанты продолжают наступательные действия с целью достижения тактического успеха, в частности — попытки прорвать линию обороны в Волчанске и в его окрестностях. Противник интенсивно применяет ствольную и реактивную артиллерию, авиацию, разведывательные и ударные дроны.

«Сегодня планы врага в отношении Волчанска неизменны. Это полное разрушение города, прежде всего инфраструктуры и зданий, которые в частности используются нами при обороне. То есть оккупанты продолжают использовать тактику выжженной земли. Этой цели враг пытается достигать за счет массовых авиабомбардировок, а также использования артиллерии, что очень усложняет работу СОУ. Несмотря на это наши воины прочно удерживают позиции и продолжают результативную оборону города. Конечно, из-за массовой бомбардировки и использования артиллерии Волчанск чрезвычайно поврежден. Он превращен фактически в наши печально известные Бахмут и Авдеевку. К сожалению, в таких сложных условиях нашим бойцам необходимо удерживать оборону», — рассказал „Историк“.

Боец также констатировал, что исходя из стратегии вражеского командования массово забрасывать позиции защитников пехотой и информации украинской разведки, можно утвердительно говорить о задействовании в зоне ответственности 57-й ОМПБр резервов противника, а также подразделений, которые были сняты с других направлений.

Читайте также: ISW: ВС РФ утратили плацдарм на южном берегу реки в Волчанске

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
29.07.2024, 10:09
Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию
Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию
29.07.2024, 09:59
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать
29.07.2024, 12:10
Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ
Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ
28.07.2024, 13:30
Главные новости Харькова 29 июля: ситуация на фронте, приехал Зеленский
Главные новости Харькова 29 июля: ситуация на фронте, приехал Зеленский
29.07.2024, 17:36
«Идеальный тихий убийца» взорвал солдат РФ на Агрегатном в Волчанске — Бутусов
«Идеальный тихий убийца» взорвал солдат РФ на Агрегатном в Волчанске — Бутусов
29.07.2024, 20:07

Новости по теме:

19:02
Волчанск фактически превращен в печально известные Бахмут и Авдеевку — военный
13:37
Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео)
11:06
Как ВСУ удается удерживать позиции в руинах Волчанска: ответ ОТГВ «Харьков»
07:54
ISW: ВС РФ утратили плацдарм на южном берегу реки в Волчанске
17:21
Семь атак врага и 11 «прилетов» КАБов — Генштаб о севере Харьковщины на 16:00

Вы читали новость: «Волчанск фактически превращен в печально известные Бахмут и Авдеевку — военный»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 19:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке в Волчанске Харьковской области и в его окрестностях рассказал в эфире нацмарафона «Историк» — военный 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.".