Live
  • Пн 29.07.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 41.1
  • EUR 44.63

Вовчанськ фактично перетворений на горезвісні Бахмут та Авдіївку – військовий

Суспільство 19:02   29.07.2024
Олена Нагорна
Вовчанськ фактично перетворений на горезвісні Бахмут та Авдіївку – військовий

Про оперативну обстановку у Вовчанську Харківської області та на його околицях розповів в етері нацмарафону «Історик» – військовий 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Він зазначив, що в зоні відповідальності 57-ї ОМПБр окупанти продовжують наступальні дії з метою досягнення тактичного успіху, зокрема – спроби прорвати лінію оборони у Вовчанську та на його околицях. Супротивник інтенсивно застосовує ствольну та реактивну артилерію, авіацію, розвідувальні та ударні дрони.

«Сьогодні плани ворога щодо Вовчанська незмінні. Це повна руйнація міста, насамперед інфраструктури та будівель, які зокрема використовуються нами під час оборони. Тобто окупанти продовжують використовувати тактику випаленої землі. Цієї мети ворог намагається досягати за рахунок масових авіабомбардувань, а також використання артилерії, що дуже ускладнює роботу СОУ. Попри це наші воїни міцно утримують позиції та продовжують результативну оборону міста. Звичайно, що через масове бомбардування і використання артилерії Вовчанськ надзвичайно пошкоджений. Він перетворений фактично на наші горезвісні Бахмут та Авдіївку. На жаль, в таких складних умовах нашим бійцям необхідно утримувати оборону», — розповів „Історик“.

Боєць також констатував, що виходячи зі стратегії ворожого командування масово закидати позиції захисників піхотою та інформації української розвідки, можна ствердно говорити про задіяння в зоні відповідальності 57-ї ОМПБр резервів супротивника, а також підрозділів, які були зняті з інших напрямків.

Читайте також: ISW: ЗС РФ втратили плацдарм на південному березі річки у Вовчанську

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі від +11, шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня
Вночі від +11, шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня
29.07.2024, 19:25
Під час пошуків убитої дівчини на Харківщині врятували хаскі (відео)
Під час пошуків убитої дівчини на Харківщині врятували хаскі (відео)
29.07.2024, 11:42
Вовчанськ фактично перетворений на горезвісні Бахмут та Авдіївку – військовий
Вовчанськ фактично перетворений на горезвісні Бахмут та Авдіївку – військовий
29.07.2024, 19:02
Зміни в русі – в Ізюмі на Харківщині ремонтуватимуть тимчасову переправу
Зміни в русі – в Ізюмі на Харківщині ремонтуватимуть тимчасову переправу
29.07.2024, 18:28
Ситуація покращується: у вівторок українцям не планують вимикати світло
Ситуація покращується: у вівторок українцям не планують вимикати світло
29.07.2024, 17:54
Нарада із Зеленським: Харкову потрібне обладнання для вироблення 340 МВт
Нарада із Зеленським: Харкову потрібне обладнання для вироблення 340 МВт
29.07.2024, 17:23

Новини за темою:

13:37
Зеленський приїхав в район Вовчанська: привітав воїнів ССО (відео)
11:06
Як ЗСУ вдається утримувати позиції в руїнах Волчанська: дані ОТУВ “Харків”
07:54
ISW: ЗС РФ втратили плацдарм на південному березі річки у Вовчанську
17:21
Сім атак ворога та 11 «прильотів» КАБів – ГШ про північ Харківщини на 16:00
18:13
Безуспішні атаки ворога на півночі Харківщини та під Куп’янськом – ГШ на 16:00

Ви читали новину: «Вовчанськ фактично перетворений на горезвісні Бахмут та Авдіївку – військовий»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 19:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну обстановку у Вовчанську Харківської області та на його околицях розповів в етері нацмарафону «Історик» – військовий 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка".