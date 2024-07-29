Вовчанськ фактично перетворений на горезвісні Бахмут та Авдіївку – військовий
Про оперативну обстановку у Вовчанську Харківської області та на його околицях розповів в етері нацмарафону «Історик» – військовий 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
Він зазначив, що в зоні відповідальності 57-ї ОМПБр окупанти продовжують наступальні дії з метою досягнення тактичного успіху, зокрема – спроби прорвати лінію оборони у Вовчанську та на його околицях. Супротивник інтенсивно застосовує ствольну та реактивну артилерію, авіацію, розвідувальні та ударні дрони.
«Сьогодні плани ворога щодо Вовчанська незмінні. Це повна руйнація міста, насамперед інфраструктури та будівель, які зокрема використовуються нами під час оборони. Тобто окупанти продовжують використовувати тактику випаленої землі. Цієї мети ворог намагається досягати за рахунок масових авіабомбардувань, а також використання артилерії, що дуже ускладнює роботу СОУ. Попри це наші воїни міцно утримують позиції та продовжують результативну оборону міста. Звичайно, що через масове бомбардування і використання артилерії Вовчанськ надзвичайно пошкоджений. Він перетворений фактично на наші горезвісні Бахмут та Авдіївку. На жаль, в таких складних умовах нашим бійцям необхідно утримувати оборону», — розповів „Історик“.
Боєць також констатував, що виходячи зі стратегії ворожого командування масово закидати позиції захисників піхотою та інформації української розвідки, можна ствердно говорити про задіяння в зоні відповідальності 57-ї ОМПБр резервів супротивника, а також підрозділів, які були зняті з інших напрямків.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, фронт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 19:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну обстановку у Вовчанську Харківської області та на його околицях розповів в етері нацмарафону «Історик» – військовий 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка".