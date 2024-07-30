Бои вблизи Волчанска и атаки на Купянском направлении – Генштаб ВСУ на 16:00

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Украинские войска отбили три атаки россиян вблизи Волчанска. Отражение еще одного штурма врага продолжается.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить тактическое положение в районах Новоосинового и Песчаного. Сейчас продолжаются две атаки.