Live
  • Вт 30.07.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.05
  • EUR 44.41

Бои вблизи Волчанска и атаки на Купянском направлении – Генштаб ВСУ на 16:00

Общество 16:20   30.07.2024
Виктория Яковенко
Бои вблизи Волчанска и атаки на Купянском направлении – Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Украинские войска отбили три атаки россиян вблизи Волчанска. Отражение еще одного штурма врага продолжается.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить тактическое положение в районах Новоосинового и Песчаного. Сейчас продолжаются две атаки.

Читайте также: Армия РФ придумала новый способ борьбы с дронами на Харьковщине — ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
29.07.2024, 10:09
Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области
Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области
30.07.2024, 15:35
В части Харькова отключат воду до 6 утра 31 июля
В части Харькова отключат воду до 6 утра 31 июля
30.07.2024, 11:58
Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию
Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию
29.07.2024, 09:59
Наловили раков почти на 70 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров
Наловили раков почти на 70 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров
30.07.2024, 12:47
Харьков получил финансирование на новую систему тревог – Терехов
Харьков получил финансирование на новую систему тревог – Терехов
30.07.2024, 14:47

Новости по теме:

16:54
Россияне штурмовали вблизи Глубокого и Волчанска, но отошли с потерями – ГШ
14:43
Почти 750 тыс. порций приготовил Food Train на Харьковщине за 145 дней (фото)
13:39
Чем атакует враг на Харьковщине: Герой Украины Литвин о ситуации
21:18
Где сейчас идут самые горячие бои на Купянщине: информация Беседина
17:05
Вблизи Волчанска идет бой, враг атакует на Купянском направлении – ГШ на 16:00

Вы читали новость: «Бои вблизи Волчанска и атаки на Купянском направлении – Генштаб ВСУ на 16:00»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".