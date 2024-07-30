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Бої поблизу Вовчанська й атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00

Суспільство 16:20   30.07.2024
Вікторія Яковенко
Бої поблизу Вовчанська й атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Українські війська відбили три атаки росіян поблизу Вовчанська. Відбиття ще одного штурму ворога триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити тактичне положення в районах Новоосинового та Піщаного. Наразі тривають дві атаки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Бої поблизу Вовчанська й атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".