Бої поблизу Вовчанська й атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Українські війська відбили три атаки росіян поблизу Вовчанська. Відбиття ще одного штурму ворога триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити тактичне положення в районах Новоосинового та Піщаного. Наразі тривають дві атаки.