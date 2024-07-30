Армія РФ вигадала новий спосіб боротьби з дронами на Харківщині – ЗСУ
Окупанти з РФ у районі Глибокого стріляють по БПЛА з мисливських рушниць, повідомили в ОТУВ “Харків”.
“У районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ ворог проводить поповнення поточного некомплекту штурмових груп, здійснює розвідку маршрутів висування. Відмічено здійснення логістичного забезпечення підрозділів противника з допомогою БпЛА. Поблизу Глибокого для протидії БпЛА Сил оборони України окупанти почали масово використовувати мисливські рушниці. Крім того, відмічено застосування окупантами аерозольних гранат К-51”, – проінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.
За добу на Харківському напрямку сталося п’ять бойових зіткнень, з початку нової доби – ще два, обидва – в районі Вовчанська. Одне з них станом на 9:30 30 липня ще тривало.
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Втрати ворога вбитими та пораненими, за даними захисників України, склали 123 особи, один окупант здався в полон.
“Втрати озброєння та військової техніки противника – 47 одиниць. З них: 10 артилерійських систем, 16 одиниць автомобільної техніки, п’ять одиниць спецтехніки, 16 безпілотних літальних апаратів”, – перерахували у зведенні ОТУВ “Харків”.
Також ЗСУ знищили 57 укриттів росіян, стартовий майданчик їхніх БПЛА, пункт зберігання боєкомплекту та пункт матеріально-технічного забезпечення.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 10:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти з РФ у районі Глибокого стріляють по БПЛА з мисливських рушниць, повідомили в ОТУВ “Харків”".